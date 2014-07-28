Опубликовано видео стрельбы террористов по жилой многоэтажке в Луганске

В Луганске террористы обстреляли жилой многоэтажный дом, который находится возле здания СБУ.

На видео видно, как снаряд попадает в верхний этаж дома.

Очевидцы сообщают, что обстрел производился со стороны населенного пункта Металлист.

Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 27 июля, в Луганске погибли 5 мирных жителей, еще 15 были госпитализированы из-за боевых действий.

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За минувшие сутки «скорой помощью» осуществлено 106 выездов. Всего за минувшие сутки зафиксированы повреждения 20 объектов.

Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме по восстановлению повреждений коммуникаций и возобновлению подачи света, воды и газа абонентам. Их деятельность серьезно усложняет обстрел города: иногда в течение нескольких часов невозможно добраться до места аварийного отключения или повреждения.