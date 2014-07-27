Террористы за сутки 31 раз обстреляли позиции сил АТО, один военный погиб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В течение суток боевики совершили 31 обстрел блокпостов и позиций Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Луганск, Новая Петровка, Авдеевка, Александровка, Мариновка, Дебальцево, Горловка, Марьяновка, Кожевня, Андреевка, Камышиваха, Мирная Долина, Стукалова Балка, Днепровка, Черновопартизанск, Григоровка», - сообщил Лысенко.

Также, по его данным, в попытках удержать под контролем ситуацию в Донецке террористы обстреливают жилые кварталы из танков.

«Поступила информация, что два танка с государственной символикой Украины двигаются улицами города и обстреливают городские дома», - подчеркнул он.

Кроме того, по данным пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, на украинско-российской границе продолжаются попытки препятствования деятельности подразделений Госпогранслужбы, функционирования пунктов пропуска и нарушение режима границы.

В частности, в течение суток продолжались артиллерийские обстрелы позиций сил АТО. Был обстрелян аэропорт в Луганске, осуществлено минометный обстрел пограничных подразделений в районе населенного пункта Югановка, обстреляны пункты пропуска «Мариновка», «Новоазовск», «Дьяково».

Кроме того, пограничная служба зафиксировала воздушную разведку, которую проводили российские военные. В частности, на высоте около 200 м было обнаружено три вертолета Ми-8, два из которых летели по территории России вдоль линии границы, а третий - пересек границу с РФ в Украине до 200 м и вернулся обратно.