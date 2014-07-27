Террористы за сутки 31 раз обстреляли позиции сил АТО, один военный погиб
За последние сутки террористы 31 раз обстреляли позиции сил Антитеррористической операции (АТО), один военный погиб, 35 ранены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В течение суток боевики совершили 31 обстрел блокпостов и позиций Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Луганск, Новая Петровка, Авдеевка, Александровка, Мариновка, Дебальцево, Горловка, Марьяновка, Кожевня, Андреевка, Камышиваха, Мирная Долина, Стукалова Балка, Днепровка, Черновопартизанск, Григоровка», - сообщил Лысенко.
Также, по его данным, в попытках удержать под контролем ситуацию в Донецке террористы обстреливают жилые кварталы из танков.
«Поступила информация, что два танка с государственной символикой Украины двигаются улицами города и обстреливают городские дома», - подчеркнул он.
Кроме того, по данным пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, на украинско-российской границе продолжаются попытки препятствования деятельности подразделений Госпогранслужбы, функционирования пунктов пропуска и нарушение режима границы.
В частности, в течение суток продолжались артиллерийские обстрелы позиций сил АТО. Был обстрелян аэропорт в Луганске, осуществлено минометный обстрел пограничных подразделений в районе населенного пункта Югановка, обстреляны пункты пропуска «Мариновка», «Новоазовск», «Дьяково».
Кроме того, пограничная служба зафиксировала воздушную разведку, которую проводили российские военные. В частности, на высоте около 200 м было обнаружено три вертолета Ми-8, два из которых летели по территории России вдоль линии границы, а третий - пересек границу с РФ в Украине до 200 м и вернулся обратно.