Силовики АТО задержали мэра Стаханова
00:39, 28 июля 2014Политика
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В Бердянске силами батальона "Шахтер" задержан мэр Стаханова Юрий Борисов.
Силовики задержали мэра Стаханова/ 5 канал
Об этом сообщили в эфире "Подробностей".
"Стаханов сейчас оккупирован террористами, нет воды и света, а Борисов находится в отпуске", - указано в сообщении.
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Как отметили журналиста, "задержание происходило очень демократично".
"Мирные жители поддерживали силовиков", - говорится в сообщении.
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