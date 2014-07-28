Силовики АТО задержали мэра Стаханова

Об этом сообщили в эфире "Подробностей".

"Стаханов сейчас оккупирован террористами, нет воды и света, а Борисов находится в отпуске", - указано в сообщении.

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Как отметили журналиста, "задержание происходило очень демократично".

"Мирные жители поддерживали силовиков", - говорится в сообщении.