Заблокированные под Мариновкой солдаты дождались подмогу - Тимчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По нашим данным, командование бригад отчиталось о том, что ими получен необходимый запас продовольствия, воды, медикаментов и боеприпасов. Идет процесс распределения данных запасов между подразделениями", - написал он.

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В то же время, ситуация, в которой оказались подразделения 72-й механизированной бригады и 79-й аэромобильной бригады, остается предельно сложной, но несмотря на это, военнослужащие продолжают мужественно держать оборону.

Как сообщал УНИАН, уже больше недели бойцы АТО у Мариновки ждали помощи. Солдатам не хватило еды, боеприпасов.

Украинских военных на территории Украины из минометов обстреливают террористы, а со стороны России по ним бьют из систем "Град".