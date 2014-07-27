Заблокированные под Мариновкой солдаты дождались подмогу - Тимчук
Украинские бойцы 72-й механизированной бригады, дислоцированные на передовой близ села Мариновка и в течение двух недель держат позиции, находясь под постоянным обстрелом и со стороны боевиков, и со стороны России, получили долгожданную подмогу.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"По нашим данным, командование бригад отчиталось о том, что ими получен необходимый запас продовольствия, воды, медикаментов и боеприпасов. Идет процесс распределения данных запасов между подразделениями", - написал он.
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В то же время, ситуация, в которой оказались подразделения 72-й механизированной бригады и 79-й аэромобильной бригады, остается предельно сложной, но несмотря на это, военнослужащие продолжают мужественно держать оборону.
Как сообщал УНИАН, уже больше недели бойцы АТО у Мариновки ждали помощи. Солдатам не хватило еды, боеприпасов.
Украинских военных на территории Украины из минометов обстреливают террористы, а со стороны России по ним бьют из систем "Град".