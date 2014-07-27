МИД Великобритании обвинил Россию во лжи об аварии Боинга

В заявлении, названном "Российские мифы о МН17", указывается: "по-видимому", авиалайнер был сбит ракетой, поставленной Россией и выпущенной с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами, пишет Deutsche Welle.

Заявление МИД Великобритании появилось после того, как посол России в Лондоне Александр Яковенко рассказал журналистам, что все утверждения о причастности Москвы к гибели 298 человек при крушении малайзийского "Боинга" "не выдерживают никакой критики".

"Россия сделала ряд противоречивых и взаимоисключающих заявлений, обвиняющих Украину в этой атаке, но они не базируются на фактах. Россия не предоставила никаких доказательств в поддержку своих обвинений", - заявили в МИД Великобритании.

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В документе отмечается: журналисты, работавшие на месте катастрофы, сообщали, что пророссийские сепаратисты всячески препятствовали допуску следователей к обломкам самолета, а также намеренно фальсифицировали картину произошедшего, перемещая тела жертв, а также присваивая их личные вещи.

"Вызывает обеспокоенность информация о том, что сепаратисты планировали разбросать на месте аварии части других самолетов", - подчеркнули в британском МИДе.