Папа Римский призвал прекратить насилие в Украине, от которого гибнут дети

Об этом понтифик заявил, выступая перед верующими Католической церкви и паломниками в Ватикане, вспоминая конфликты в Украине, Газе и Ираке, передает BBC Украина.

”Остановитесь! Умоляю, остановитесь! Я вас прошу от всего сердца”, - сказал Франциск.

”Нужно помнить, что можно все потерять во время войны, но ничего нельзя потерять во время мира”, - подчеркнул понтифик.

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”Больше всего я думаю о детях, которых лишают надежды на достойную жизнь, на будущее. Я думаю о детях, которых убивают, которые получают ранения, остаются без родителей. Дети теряют способность улыбаться”, - добавил Папа Римский.

Он подчеркнул, что как власти, так и рядовые жители ”должны проявить мудрость и решительно сделать выбор в пользу мира”.