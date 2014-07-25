Посол: Великобритания считает катастрофу «Боинга» терактом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Саймон Смит сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«В британском правительстве есть убеждение, что накапливаются доказательства, которые указывают на то, что эта катастрофа была вызвана пуском ракеты «земля-воздух» с участка, который полностью контролировался боевиками», - заявил он.

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По словам Смита, это «доказательства относительно передвижения соответствующих систем вооружений, доказательства фотографий с места катастрофы» и перехваченные записи переговоров боевиков, которые есть в свободном доступе в Интернете.

«Мы четко видим - и это понятно и британскому правительству, и премьер-министру Дэвиду Кэмерону, и это в последние дни еще больше подтверждается – это террористический акт, который произошел в контексте усилий России для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине», - добавил Смит.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» было 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев.

Также в самолете было 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики).

Среди пассажиров также было 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.

Часть тел, найденных на месте катастрофы, уже перевезли в Нидерланды.