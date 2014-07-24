В Британии начали расшифровку "черных ящиков" со сбитого боевиками Boeing-777

В Британии эксперты начали расшифровку «черных ящиков» со сбитого террористами малазийского «Боинга-777».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеУкраина делегировала Нидерландам расследование катастрофы Boeing-777

«Сегодня в Британии специалисты в присутствии представителей США, Малайзии, Нидерландов, Германии и Украины приступили к считыванию информации с бортовых регистраторов, или «черных ящиков» самолета «Боинг-777», который потерпел крушение 17 июля», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июля авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

22 июля в СМИ появилась информация, что боевики террористической организации "Донецкая народная республика" передали "черные ящики" самолета представителям Малайзии, и стороны подписали соответствующий меморандум о передаче.

Читайте такжеИнтерпол отправит вторую команду в помощь расследования катастрофы Боинга

Позже представители Малайзии передали "черные ящики" следователям из Нидерландов.

23 июля Государственная комиссия по расследованию крушения самолета "Boeing 777" «Малайзийских авиалиний» сообщила, что "черные ящики" со сбитого самолета были доставлены в Великобританию под наблюдением Международной организации гражданской авиации (ИКАО).