Посол США: "Боинг-777" был сбит с контролируемой террористами территории

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пайетт сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

“То, что произошло с этим рейсом, не является больше тайной. Самолет был сбит ракетой, выпущенной с территории, которая контролируется сепаратистами”, - сказал посол.

По словам Пайетта, в США знают, что террористы, действующие на востоке Украины, имеют учебные лагеря на территории России. Кроме того, из России в Украину направляются танки, ракетные пусковые установки и другое тяжелое вооружение.

Читайте такжеСША направят в Украину специалистов ФБР и Нацсовета по безопасности на транспорте – посол Как сказал посол, в США видят, что Россия продолжает эскалацию конфликта на востоке Украины. “Уже прошло 10 дней с тех пор, как сбит самолет, и вместо того, чтобы выйти на уровень политического и дипломатического пути, мы видим, что они подливают бензин в огонь, продолжается эскалация, военные передвижения через границу, артиллерийские залпы с территории Российской Федерации”, - сказал Пайетт.

Читайте такжеПосол США опубликовал спутниковые фото центра подготовки террористов в РФОн выразил обеспокоенность возможностью применения Россией тяжелого вооружения, передовых ракетных систем, что будет свидетельствовать о дальнейшей эскалации кризиса.