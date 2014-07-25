Австралия направит еще 100 полицейских для охраны места крушения Boeing 777 - СМИ

Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Ранее Киев призывал страны, чьи граждане погибли в катастрофе Boeing, направить полицейских для охраны района ЧП и помощи расследованию, напоминает РИА «Новости».

Как заявил премьер-министр страны Тони Эбботт, группа офицеров в составе 100 человек объединится с еще 90 австралийскими полицейскими, в настоящее время ожидающими распоряжений в Лондоне, для совместного участия в охране места падения Boeing 777.

«Это – гуманитарная миссия, имеющая предельно простые и четкие задачи», - заявил австралийский премьер. Он также добавил, что, по его мнению, расследование обстоятельств ЧП на территории Украины «должно занять не более нескольких недель».

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа.

СБ ООН принял резолюцию, призвав привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе, прекратить военные действия в зоне крушения самолета и обеспечить безопасный доступ международных экспертов на место падения Boeing.

24 июля Украина делегировала расследование крушения самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний» Нидерландам.

Об этом говорится в подписанном между Украиной и Нидерландами меморандуме о взаимопонимании в расследовании обстоятельств катастрофы.

Согласно меморандуму, учитывая тот факт, что подавляющее большинство жертв катастрофы – граждане Нидерландов, Украина, как страна, где произошло происшествие, делегирует расследование катастрофы Нидерландам.

Читайте такжеBBC: Меркель требует срочных санкций для РоссииНидерланды обеспечат участие других заинтересованных сторон, в частности Украины, как страны, где произошло происшествие, Малайзии, как государства – владельца воздушного судна, США, как государства – производителя самолета и Международной организации гражданской авиации ICAO.

Читайте такжеВ Британии начали расшифровку "черных ящиков" со сбитого боевиками Boeing-777По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находилось 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев.