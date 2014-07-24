Яценюк объяснил, почему решил уйти в отставку

Арсений Яценюк решил уйти в отставку в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"То, что сегодня не проголосованы законы и нечем платить солдату, милиционеру, врачу, учителю, нет за что купить ружье, нечем заправить БТР, то, что сегодня принято решение, чтобы заполнить украинские газохранилища, чтобы дать возможность перезимовать, чтобы на конец-то освободиться от российской газовой зависимости, - это недопустимо", - отметил Арсений Яценюк.

Яценюк признает, что большинство людей хочет досрочных парламентских выборов: "И мы хотим досрочных парламентских выборов. Это правда".

Читайте такжеПравительство Яценюка должно работать как минимум до января 2015 года - депутат

"В этой ситуации какие есть варианты у правительства? Так как у нас есть парламентско-президентская республика, первый вариант. Распалась одна коалиция - Премьер-министр начинает процедуру формирования новой коалиции. Что это означает? Это означает, что Премьер-министр должен взять в коалицию коммунистов и «Регионов». Я это не сделаю ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул он.

В соответствии со вторым вариантом, по мнению Яценюка, если нет новой коалиции, а действующая коалиция в парламентско-президентской республике распалась, Правительство и Премьер-министр обязаны подать в отставку.

Читайте такжеЯценюк не исключает, что распад коалиции в ВР может иметь драматические последствия

"Я заявляю об отставке в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив", - резюмирует премьер.

"За что мне больше всего больно? За то, что сейчас аплодисменты в Государственной думе Российской Федерации. Вот кто сейчас выиграл. Вот кто сегодня празднует. И вот кто сегодня будет банковать", - добавляет он.