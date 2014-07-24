У международных экспертов нет замечаний к работе украинских диспетчеров во время полета "Боинга"

Об этом говорится в заявлении главы Государственной комиссии по расследованию катастрофы самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний» Владимира Гройсмана, которую зачитали в кризисном медиа-центре.

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”Международная рабочая группа в составе представителей Британского бюро расследования (AAIB) и Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) после сравнительного анализа данных, полученных с помощью ответчика средств автоматического зависимого наблюдения (ADS-B) и данных наземных радиолокационных станций, подтвердили, что самолет на этапе полета в воздушном пространстве Украины находился в пределах установленных маршрутов обслуживания воздушного движения (ОВД). Замечаний к работе диспетчеров Украины в международной экспертной группы нет ”, - говорится в его заявлении.

Также в заявлении добавляется, что на 24 июля 2014 в 12:03 и 13:46 из аэропорта г. Харькова в Королевство Нидерланды двумя военно-транспортными самолетами по маршруту: ”Харьков - Эйндховен” отправлены 74 специальных контейнеры с телами погибших. По состоянию на 18:00 24 июля общее количество отправленных в Нидерланды специальных контейнеров с телами составляет 114 единиц.

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50 специальных контейнеров обследованы и загружены в автомобиль-рефрижератор на территории ГП ”Завод им. Малышева” для транспортировки 25 июля в аэропорт г. Харькова.