Эксперт считает проблематичным возобновление ядерного статуса Украины
Игорь Жданов отмечает, что создание ядерного оружия требует крупных капиталовложений.
Президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов считает проблематичным возобновление ядерного статуса Украины.
Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».
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«Что касается реалистичности создания ядерного оружия, по своему научному потенциалу это не проблема, есть специалисты, которые работали еще в советское время..., а проблема в другом - это требует крупных капиталовложений, денег, которых у нас сейчас нет, ну и понятно, как только ты будешь этим заниматься, ты столкнешься с таким давлением, что тебя просто раздавят», - сказал Жданов.
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Что же касается вопросов безопасности, то эксперт заметил, что люди сейчас ищут реальную безопасность. «Поэтому когда речь идет о какой-то внеблоковости или политическом присоединении к НАТО, они понимают, что это не даст ничего. Поэтому люди выбирают либо реальное вступление в НАТО, и тогда будет действовать статья 5 Договора, которая значит, что нападение на одну из стран-членов НАТО является нападением на все страны-члены НАТО. Люди понимают, что если в силу определенных причин Украина не является членом НАТО, то лучшими союзниками Украины являются армия, флот и добровольцы и волонтеры, то есть мы сами, и больше никто нам не поможет», - сказал он.