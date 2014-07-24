Эксперт считает проблематичным возобновление ядерного статуса Украины

Президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов считает проблематичным возобновление ядерного статуса Украины.

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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«Что касается реалистичности создания ядерного оружия, по своему научному потенциалу это не проблема, есть специалисты, которые работали еще в советское время..., а проблема в другом - это требует крупных капиталовложений, денег, которых у нас сейчас нет, ну и понятно, как только ты будешь этим заниматься, ты столкнешься с таким давлением, что тебя просто раздавят», - сказал Жданов.

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Что же касается вопросов безопасности, то эксперт заметил, что люди сейчас ищут реальную безопасность. «Поэтому когда речь идет о какой-то внеблоковости или политическом присоединении к НАТО, они понимают, что это не даст ничего. Поэтому люди выбирают либо реальное вступление в НАТО, и тогда будет действовать статья 5 Договора, которая значит, что нападение на одну из стран-членов НАТО является нападением на все страны-члены НАТО. Люди понимают, что если в силу определенных причин Украина не является членом НАТО, то лучшими союзниками Украины являются армия, флот и добровольцы и волонтеры, то есть мы сами, и больше никто нам не поможет», - сказал он.