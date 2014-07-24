Турчинов досрочно закрыл утреннее пленарное заседание

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на заседании парламента.

“Уважаемые коллеги, есть еще желание завалить включение в повестку дня. Тогда я объявляю перерыв до 16.00”, - сказал Турчинов.

Перед этим ВР не удалось проголосовать за законопроект 4912 относительно борьбы с терроризмом и за законопроект 4984 о внесении изменений в ст. 19 Кодекса административного судопроизводства (относительно обжалования решений органов местного самоуправления).

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Кроме этого, не хватило голосов, чтобы включить в повестку дня законопроект №4555 о внесении изменений в ст. 8 Закона “Об основах национальной безопасности Украины” (относительно государственной политики по вопросам национальной безопасности).