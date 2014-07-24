Кличко просят не увольнять руководителя Киевогорсвета

Об этом идет речь в открытом письме, которое подписали большинство сотрудников предприятия, сообщает РБК-Украина.

В письме отмечается, что благодаря Андрею Швецу, сумевшему организовать эффективную работу предприятия, невзирая на экономический кризис КП "Киевгорсвет" не допустило упадка оборудования сетей внешнего освещения, обеспечило сохранение и приумножение материально-технической базы.

Авторы письма также обращают внимание главы столичной администрации на то, что за семь лет работы под руководством Швеца внешнее освещение Киева приобрело современный вид и приблизилось к европейским стандартам.

"Предприятие превратилось в современное многофункциональное коммунальное предприятие с развитым научным, техническим, информационным, технологическим и коммерческим потенциалом. Это позволило "Киевгорсвет" увеличить объем доходов. В частности, в 2012 году доход предприятия составил 6,7 млн грн", - говорится в обращении.

"Благодаря хозрасчетной деятельности, обеспеченной Швецом, была уменьшена нагрузка на горбюджет, что касается содержания производственных баз, оплаты налогов и сборов, коммунальных услуг, улучшения условий труда. В связи с чем трудовой коллектив просит Виталия Кличко отменить свое распоряжение об увольнении Андрея Швеца, а также убедить его отказаться от увольнения по собственному желанию", - подчеркивается в письме.