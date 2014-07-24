Из Харькова в Голландию сегодня отправят два самолета с 51 телом погибших пассажиров «Боинг-777»

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

«На сегодня запланировано два авиарейса для отправки контейнеров с телами погибших пассажиров «Boeing 777». По состоянию на 19.00 23 июля 2014 года международными экспертами подготовлен к отправке 51 контейнер с телами и фрагментами тел погибших пассажиров самолета Boeing 777 «Малазийских авиалиний». Сегодня запланирована отправка этих контейнеров на двух самолетах международного аэропорта «Харьков» в город Эйндховен Королевства Нидерландов», - говорится в сообщении.Читайте такжеВ Нидерланды прибыли первые тела жертв катастрофы рейса МН17 (с места событий)

В ОГА отметили, что на территории «Завода им. Малышева» группа международных экспертов, среди которых эксперты из Королевства Нидерландов, Австралии, Малайзии, США и Великобритании, продолжают работу над осмотром тел погибших и подготовкой их к транспортировке в Королевство Нидерландов в соответствии с договоренностями Украины и всех стран, чьи граждане трагически погибли в страшной авиакатастрофе.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Харьков из Тореза прибыл спецпоезд с телами погибших пассажиров малазийского самолета. Тела доставили на «Завод им. Малышева», где их к отправке в Голландию готовят международные эксперты.

23 июля из Харькова в Эйндховен отправили 2 самолета с 40 телами. Председатель Харьковской ОГА Игорь Балута подписал распоряжение об объявлении в области 23-24 июля Днем траура по погибшим пассажирам самолета.Читайте такжеСША возложили ответственность за сбитый малайзийский авиалайнер на Путина

Справка УНИАН. 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» было 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев. В самолете было 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики). Среди пассажиров также было 4 немцев, 4 бельгийцев, 3 филиппинцев, 1 канадец и 1 новозеландец.

Самолет упал в районе города Шахтерска Донецкой области в зоне, которая контролируется боевиками. На месте аварии было найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших. Боевики препятствовали доступу к месту аварии.