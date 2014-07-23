Премьер Австралии хочет направить на Донбасс полицию для охраны места падения Boeing-777

Премьер-министр Австралии Тони Эббот предлагает направить на Донбасс гражданское полицейское подразделение численностью до 50 человек для охраны места падения малайзийского самолета, обеспечения работы экспертной комиссии и сохранения доказательств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Эббот сказал во время разговора с Петром Порошенко.

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Президент и премьер-министр Австралии скоординировали дальнейшие действия относительно проведения надлежащего расследования катастрофы рейса МН17, в результате которой погибли 27 граждан Австралии.

В ходе беседы Эбботт поблагодарил Порошенко за усилия Украины для помощи всем странам, пострадавшим в результате трагедии.

«Это даже не назовешь трагедией, - заявил Эбботт, - то, что произошло, является ничем иным, как зверством».

Премьер-министр Австралии предложил направить гражданское полицейское подразделение численностью до 50 человек для охраны места падения самолета, обеспечения работы экспертной комиссии и сохранения доказательств.

«Мы хотим получить позицию экспертов для окончательного подкрепления тех выводов, которые уже были сделаны на базе предварительного анализа данных дистанционного наблюдения и нашего понимания ситуации», - сообщил Эбботт.

Порошенко поблагодарил за инициативу и заверил в готовности способствовать международному расследованию. Он пообещал обсудить вопрос деятельности полицейской миссии во время своей встречи с министрами иностранных дел Австралии и Нидерландов, которые завтра посетят Киев.

Глава государства также проинформировал Эбботта, что, невзирая на трагедию с самолетом «Малайзийских авиалиний», террористы не прекратили преступные действия, продолжают обстрелы, и сегодня сбили два украинских самолета СУ-25. Президент подчеркнул, что так называемые «ДНР» и «ЛНР» должны быть признаны террористическими организациями, в частности, Европейский Союз уже зафиксировал возможность такого статуса в заключении Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Эбботт пожелал Порошенко успешного преодоления чрезвычайно сложных вызовов, возникших перед украинским народом.

«Я восхищен силой духа, который вы и украинский народ демонстрируете в таких тяжелых обстоятельствах, а также той поддержкой и сочувствием, которые вы выражаете всем народам, пострадавшим от этого зверства», - сказал премьер Австралии.

Справка УНИАН. 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» было 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев; 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики); также было 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.

Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области в зоне, которая контролируется боевиками. На месте аварии было найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших. Боевики препятствовали доступу к месту аварии.

Сегодня, 23 июля, Служба безопасности Украины заявила, что собрала бесспорные доказательства прямой причастности Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России к катастрофе малайзийского авиалайнера «Боинг-777» над Донбассом.