СМИ: Жительницы Алчевска потребовали от террористов оставить город

Об этом Informator рассказала местная жительница. Требование людей террористы проигнорировали.

Источник также сообщил, что боевики расположились в районе стадиона «Сталь», они заняли гостиницы «Юбилейная» и «Сталь», а также школу №14. Кроме того, наблюдается перемещение тяжелой техники в районе кладбища у Шлаковой горы.

Местные жители опасаются начала боевых действий в Алчевске, тем не менее, не смотря на огромное количество боевиков на улицах, в городе тихо. Начались проблемы с поставкой продуктов, в частности нет молочной продукции. Чувствуется дефицит мяса.

Читайте такжеЖители Лисичанска выдвинули террористам ультиматум - СНБО «В магазинах полки пустые, хлеб уже не поставляют. Купить можно только в тех точках, где есть свои пекарни», - рассказывает местная жительница. Есть проблемы с поставками лекарств в аптеки.

Такая же проблема остро стоит в Стаханове, где жалуются на нехватку обезболивающих препаратов. По словам жителей их разобрали боевики.

Напомним, в ночь с 21 на 22 июля часть боевиков перебазировалась в Алчевск.