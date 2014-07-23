Переговорная группа при поддержке батальона «Айдар» освободила еще 6 военнопленных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил руководитель переговорной группы Рубан.

По его словам, переговорная группа планировала освободить больше пленных. однако бои в зоне АТО помешали этим планам.

Заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов назвал всех освобожденных и сказал, что одного из шестерых пленных удалось спасти только в обмен на гарантии, что тот не станет давать показания против боевиков «ДНР».Читайте такжеВ Северодонецке нашли тела расстрелянных террористами людей

«Вчера удалось освободить из плена Добылёва Александра - активиста из Луганска, Лещитина Игоря - волонтера 31-й сотни из Ивано-Франсковска, Пардавяна Артура - бойца батальона «Темур» из Луганской области, Патуня Тараса - бойца батальона «Темур» из Луганской области и Головченко Анатолия - бойца батальона «Айдар» из Полтавы», - сказал Филатов.

По словам Филатова, все они находились в заточении от двух недель до полутора месяцев и подвергались пыткам: физическому и психологическому насилию.

Подтвердил факты физического и психологического насилия и командир батальона «Айдар» Владимир (позывной «Стрела»). Он сказал, что к заключенным применялись пытки, «хотя никакой ценности для них они не имели». «Должно быть цивилизованное отношение к пленным. Этого я требую и от своих бойцов», - сказал комбат.Читайте такжеВ плену у боевиков находятся 29 украинских военных - Минобороны

Как заметил Рубан, в планах переговорной группы - посетить Горловку, чтобы обсудить условия освобождения захваченного гражданина Швеции, а в Донецке - освободить около 40 солдат, содержащихся в различных подразделениях боевиков.

По словам Рубана, количество пленных солдат, мирных жителей, активистов Майданов составляет от 300 до 400 человек.