ЛПУ инициирует сбор подписей под законопроектом о повышении минимальной зарплаты втрое

Об этом сегодня на брифинге в Верховной Раде сообщил народный депутат, председатель ЛПУ Михаил Опанасенко, объявив начало акции «Человек - превыше всего!».

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«У нас очень сложная ситуация с минимальной зарплатой, с тем, что мы предлагаем молодежи и многим гражданам, которые работают в бюджетной сфере. Они получают сейчас 7 грн почасовой оплаты. Хлеб и вода - вот что сейчас предлагает государство на обед, завтрак и ужин молодым специалистам. Научное сообщество при ООН, ассоциация работодателей и профсоюзов давно определили, что оплата меньше 3 долл. в час приводит к потере трудового потенциала», - сказал народный депутат.

«Именно молодые специалисты являются наиболее уязвимой частью населения; они заканчивают университеты, идут во взрослую жизнь, а мы им обеспечиваем только хлеб и воду. Если взять минимальную зарплату семьи - мужа и жены, вычесть коммунальные платежи и расходы на дорогу на работу и обратно, то остается именно 4 грн - на обед, завтрак и ужин. Я уже не говорю о том, что им нужно одеваться, лечиться, воспитывать ребенка. Бытовая техника и жилье - уже нереальные вещи для них», - подчеркнул лидер ЛПУ.

«Мы будем проводить мирные акции протеста и просить депутатов советов всех уровней поддержать законопроект, направить обращение к ВР. Желательно, чтобы все люди присоединились и сказали, в какой стране хотят жить. Человек превыше всего - это принцип, который предлагают либералы и который должен стать политикой государства», - сказал Опанасенко.

Также он предложил оставлять налоги на местах, чем должна снизиться налоговая нагрузка, чтобы предоставить предпринимателям возможность платить повышенную зарплату.