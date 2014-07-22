ВР увеличила предельный возраст военнообязанных в запасе

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 из 242 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено увеличение предельного возраста нахождения военнообязанных в запасе.

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Им предусмотрено повышение возраста для младшего и старшего офицерского состава - до 60 лет, а высшего офицерского состава - до 65 лет.

Законом предусмотрено, что военнообязанные, которые находятся в запасе и имеют военные звания рядового, сержантского и старшинского состава, разделяются на разряды по возрасту: первый разряд - до 35 лет; второй разряд - до 60 лет (в настоящее время до 50 лет).