Стрелков приказал террористам сдать ценные вещи пассажиров "Боинга" в "Фонд обороны ДНР"

Фото разместил в своем Twitter-аккаунте адвокат похищенной украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин.

В частности, согласно "Приказу № 432", все части и подразделения "Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики", а также отдельные бойцы и командиры "ДНР", находившиеся в зоне крушения самолета с 18 по 21 июля и располагающие вещами, найденными на месте крушения, обязуются сдать предметы в штаб "Вооруженных Сил ДНР".

"Ценные предметы (часы, серьги, кулоны, другие украшения и изделия из драгоценных металлов) направляются в Фонд обороны ДНР", - отмечается в приказе.

Читайте такжеПервый рейс с телами погибших в катастрофе "Боинга" будет отправлен в Голландию 23 июляКак сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» было 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев. В самолете было 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики). Среди пассажиров также было 4 немцев, 4 бельгийцев, 3 филиппинцев, 1 канадец и 1 новозеландец.

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