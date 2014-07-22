Более половины украинцев - за закрытие границ с Россией, почти половина - за визовый режим

Об этом говорится в пресс-релизе, переданном УНИАН социологической группой «Рейтиг» по результатам проведенного ею с 28 июня по 10 июля опроса общественного мнения.

Как показал опрос, более половины респондентов (58%) считают, что Украина должна полностью закрыть границу с Россией, 34% - против этого, 8% - не определились. Закрытие границ преимущественно поддерживают во всех регионах, кроме южных, Харьковской области и Донбасса.

На вопрос «Как бы Вы оценили сегодняшнее состояние отношений Украины и России?», большинство (57%) ответили, что это война, каждый пятый (19%) - политический конфликт, 8% - временное недоразумение, 6% - экономический конфликт, 1% - другое, 9% - не определились по этому вопросу. При этом преимущественно как войну оценивают сегодняшние отношения двух государств во всех регионах, кроме Донбасса и Харьковской области - в этих регионах состояние отношений скорее считают политическим конфликтом.

При этом половина респондентов (49%) считают, что необходимо ввести визовый режим с Россией, 41% - против этого, 10% - не определились. Против введения визового режима с Россией больше высказываются жители южных, Харьковской области и Донбасса.

Согласно результатам опроса, более половины респондентов (58%) считают, что за вооруженными противостояниями на востоке Украины стоят российские спецслужбы, а половина (49%) считают, что к этому причастно окружение бывшего президента Виктора Януковича. Еще четверть возлагают ответственность за ситуацию на Партию регионов (28%) и на местных олигархов (24%), каждый пятый (18%) считает, что за этим стоят местные жители, недовольные политикой новой власти, 15% - радикальные националистические организации, 11% - западные спецслужбы, 6% - украинские спецслужбы, другой вариант - 4%, не определились с ответом - 11%.

Социологи отмечают, что, по сравнению с данными опроса, проведенным в апреле этого года, в вопросе вооруженных противостояний на востоке Украины, выросло количество тех, кто считает причастными к ним окружение Януковича, Партии регионов, западных и украинских спецслужб. Зато уменьшилось количество тех, кто считает причастными к противостояниям местных жителей, недовольных политикой новой власти.

В региональном разрезе на западе и в центре страны стали больше считать причастными к вооруженным противостояниям окружение бывшего Президента, на юге, наоборот, - стали меньше придерживаться такого мнения. Партию регионов больше обвиняют также на западе, севере и в центре. Местных жителей, недовольных политикой новой власти, по сравнению с предыдущим исследованием, стали больше называть на западе, однако меньше - на востоке, юге и Донбассе.

Читайте такжеСНБО: Россия готовит новые "Грады" для террористовНа Донбассе стали больше обвинять российские спецслужбы и радикальные националистические организации. Здесь, а также на юге увеличилось количество сторонников мнения о местных олигархах и западных спецслужбах, причастных к противостояниям на востоке Украины.

Читайте такжеБолее 40 тысяч российских военных находятся на границе с Украиной - СНБОИсследование проводилось среди взрослого населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Было опрошено 4 тыс. респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%

Как сообщал УНИАН, по данным опроса, вступление Украины в НАТО поддерживают 44% украинцев.