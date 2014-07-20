Кэмерон и Меркель обеспокоены ограниченным доступом к месту падения Боинга: Путин должен действовать
14:18, 20 июля 2014Политика
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вновь говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель: оба обеспокоены ограниченным доступом к месту падения самолета рейса МН17.
REUTERS
Об этом на своей странице в Твиттере сообщает пресс-служба британского правительства.
"Премьер-министр только что говорил с канцлером Меркель. Оба обеспокоены ограниченным доступом к месту падения МН17. Путин должен действовать", - сообщили о содержании разговора в правительстве Великобритании.
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