Кэмерон и Меркель обеспокоены ограниченным доступом к месту падения Боинга: Путин должен действовать

Об этом на своей странице в Твиттере сообщает пресс-служба британского правительства.

"Премьер-министр только что говорил с канцлером Меркель. Оба обеспокоены ограниченным доступом к месту падения МН17. Путин должен действовать", - сообщили о содержании разговора в правительстве Великобритании.