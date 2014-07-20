СБУ обнародовала доказательства сокрытия боевиками и российской стороной "черных ящиков"

На youtube СБУ разметила запись разговора, который состоялся 18 июля, между командиром батальона «Восток» террористической организации «ДНР» Александром Ходаковским и «сотрудником МЧС» так называемой «ДНР» Алексеем о «черных ящиках» из «Боинга».

Во время разговора Ходаковский отмечает: «Очень оперативно узнай (о том у кого «черные ящики» - УНИАН). Срочно! Москва интересуется по поводу того, где ящики».Читайте такжеЧерные ящики из самолета могут вывезти в Россию

«Судьба «черных ящиков» интересует в первую очередь. Они должны быть под нашим контролем», - подчеркнул Ходаковский.

Он уже в разговоре с другим «сотрудником МЧС» так называемой «ДНР» Андреем отмечает: «У меня к вам просьба. Это не моя просьба. Наших товарищей «на горе» очень интересует судьба «черных ящиков». Это имеется в виду по Москве».

Ходаковский отметил, что все, что находят (на месте катастрофы самолета), не должно попасть в «чужие руки» - «ОБСЕ и других».

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.