В Донецке и Луганске боевики убивают мирных жителей и похищают людей ради выкупа - СНБО

Во временно захваченном российскими террористами Донецке и Луганске очень опасная криминогенная обстановка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«На территории, которая временно пребывает под контролем террористов, а именно в Донецке и Луганске, криминогенная ситуация очень напряженная», - сказал он.

По его словам, зафиксированы многочисленные случаи мародерства, краж транспортных средств местных жителей, грабежей, захвата частных помещений.

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«Вооруженные российские бандиты не останавливаются не перед чем, чувствуя неотвратимость наказания», - подчеркнул Лысенко.

Также, по его словам, зафиксированы убийства мирных жителей террористами, а также кражи людей с целью получения выкупа.