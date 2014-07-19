В Донецке и Луганске боевики убивают мирных жителей и похищают людей ради выкупа - СНБО
В СНБО отмечают, что в подконтрольных боевикам Донецке и Луганске сохраняется очень опасная криминогенная обстановка.
Во временно захваченном российскими террористами Донецке и Луганске очень опасная криминогенная обстановка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«На территории, которая временно пребывает под контролем террористов, а именно в Донецке и Луганске, криминогенная ситуация очень напряженная», - сказал он.
По его словам, зафиксированы многочисленные случаи мародерства, краж транспортных средств местных жителей, грабежей, захвата частных помещений.
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«Вооруженные российские бандиты не останавливаются не перед чем, чувствуя неотвратимость наказания», - подчеркнул Лысенко.
Также, по его словам, зафиксированы убийства мирных жителей террористами, а также кражи людей с целью получения выкупа.