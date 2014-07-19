СНБО: Террористы используют кредитные карты жертв катастрофы малазийского самолета

Террористы используют кредитные карты жертв катастрофы малазийского «Боинга-777» и собирают с тел погибших личные ценные вещи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Цинизм бандитов перешел все границы. По оперативным данным, кроме сбора с тел погибших личных ценных вещей, террористы используют кредитные карты жертв трагедии», - заявил он.

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«Очевидцы с места падения самолета сообщают, что террористы, большинство из которых находится в нетрезвом состоянии, препятствуют международным специалистам в расследовании катастрофы. Боевики стреляют в воздух, когда наблюдатели ОБСЕ пытаются выйти за пределы выделенной им территории. Сейчас на месте авиакатастрофы малазийского самолета находятся 30 наблюдателей этой международной организации», - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины сегодня, 19 июля, заявило, что террористы при поддержке России пытаются уничтожить доказательства причастности к сбитому в Донецкой области самолету «Малазийских авиалиний».

По данным Кабмина, террористы вывезли 38 тел погибших в морг г. Донецк, где специалисты с ярко выраженным российским акцентом заявили, что они самостоятельно будут проводить вскрытие.

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Также террористы ведут поиск крупногабаритного транспорта для вывоза обломков самолета на территорию России, подчеркнули в Кабмине.

Правительство Украины проинформировал все страны-члены ЕС и США о развитии ситуации.

Напомним, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777», выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

На сегодня, по данным ГСЧС, найдено 186 тел.