Глава МИД Германии: Россия должна доказать приверженность миру в Украине

У Москвы есть последняя возможность доказать серьёзность своих намерений относительно установления мира в Украине после крушения под Донецком малазийского самолёта, который, предположительно, был сбит российской ракетой.

Об этом заявил в субботу глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер газете Bild am Sonntag, передает Радио Свобода.

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Штайнмайер и канцлер Германии Ангела Меркель считают, что Москва прилагает недостаточно усилий для того, чтобы остановить сепаратистов на востоке Украины и предотвратить поставку оружия и проникновение наёмников в эту страну.

В субботу состоялся телефонный разговор между Меркель и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого стороны подчеркнули важность тщательного и объективного расследования всех обстоятельств авиакатастрофы.

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Меркель и Путин согласились, что «как можно скорее должна состояться прямая встреча контактной группы с участием представителей Украины, России и ОБСЕ", чтобы добиться перемирия на востоке Украины.