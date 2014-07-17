Россияне забыли срезать бирку с парашюта своего беспилотника: сделано в Москве

Об этом сообщает Информационное сопротивление.

В частности, чтобы избежать идентификации БПЛА, взятый за основу российский беспилотник типа «Орлан» подвергся конструктивной переработке – было изменено хвостовое оперение аппарата. Также со всех узлов и деталей БПЛА была убрана маркировка.

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"Попробуй докажи, что это российский аппарат. Но вот незадача: основной парашют для выполнения посадки на беспилотнике остался с бирочкой. На которой указан производитель: компания ParAAvis, г.Москва (данная компания – производитель самого широкого спектра парашютов различного типа и назначения, зарегистрирована по адресу Россия, Москва, ул. Ивовая, 8)", - говорится в сообщении.

Да и "начинка" беспилотника хоть и производства Таиланда, однако оснащена деталями, выпускаемыми в России.