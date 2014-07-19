Силы АТО за сутки потеряли 5 бойцов, ранены - 20
Диверсанты из РФ рвутся в Украину по морю
За минувшие сутки силы АТО потеряли 5 военнослужащих, ранены - 20 человек.
Об этом заявил спикер СНБО Андрей Лысенко в ходе брифинга, передает корреспондент «Украинской правды».
"За сутки, к сожалению, мы потеряли 5 человек, еще 20 ранены", - отметил Лысенко.
По его словам, террористы продолжают обстреливать блокпосты и опорные пункты сил АТО, также обстрелам подвергаются пограничные отряды.
В частности, по словам Лысенко, за минувшие сутки трижды из минометов обстреляли пограничный отряд в районе Мариновка и дважды - в районе Краснопартизанска.
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Кроме того, по словам Лысенко, пограничный отряд на Азовском побережье обнаружил ночью два неизвестных плавсредства, приближавшихся к Украине.
"Пограничники открыли огонь на опережение, плавсредства вернулись в Россию", - отметил он.