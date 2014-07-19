Европейский суд начал рассматривать жалобы от Януковича и Ко на санкции

Дела об аннулировании санкций, введенных против Виктора Януковича, Александра Януковича, Николая Азарова, Сергея Курченко и Андрея Портнова приняты к производству первой судебной инстанцией Европейского Суда.

Об этом сообщил заместитель председателя Общественной комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине Станислав Батрин, передает ZN.UA.

"Мы осуществляем мониторинг данного дела вместе с партнерами из Коллегии адвокатов в Париже, в частности с госпожой Камиллой Мехтеевой, которая сопровождала арбитражный процесс по иску мажоритарных акционеров компании ЮКОС против Российской Федерации в Третейском Суде в Гааге на сумму 100 миллиардов долларов. Сегодня наши партнеры подтвердили факт обращения в суд бывших чиновников. Кроме того, стало известно, что дела были приняты к производству первой судебной инстанцией Европейского Суда", - отметил он.

Как сообщалось, ЕС 5 марта заморозил активы 18 украинских граждан, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине. Решение "предусматривает замораживание средств и экономических ресурсов отдельных лиц, определенных ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств, и лиц, ответственных за нарушения прав человека в Украине, физических и юридических лиц, связанных с ними организаций и органов с целью консолидации и поддержки верховенства права и уважения к правам человека в Украине".

По информации европейских СМИ, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов подал иск в Европейский суд в Люксембурге еще 29 апреля. Затем, 12 мая, иски подали бывший премьер-министр Николай Азаров и его сын Алексей. 14 мая три иска подали Янукович и его сыновья Виктор и Александр. Бизнесмен Сергей Курченко подал иск 15 мая. В тот же день иски подали экс-глава администрации президента Андрей Клюев и его брат, народный депутат Сергей Клюев.

Все они добиваются аннулирования санкционных решений ЕС.