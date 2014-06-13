В Суде ЕС находится 11 жалоб экс-чиновников из Украины на санкции

В Суде Европейского Союза (Люксембург) не берутся прогнозировать, когда именно начнутся слушания дел украинцев, которые обжаловали решения Совета ЕС о введении против них санкций в виде запрета на въезд и замораживания активов.

„Пока слишком рано говорить, когда пройдут слушания, однако такие дела, как правило, занимают около 2 лет от начала до конца”, - сообщил собственному корреспонденту УНИАН представитель Суда Кристофер Фретвелл.

Читайте такжеЛоббисты Азарова в ЕС добиваются отмены санкций

Отвечая на вопрос о содержании жалоб, он заметил, что аргументы и подтверждающие документы, представленные сторонами, не являются публичными документами и доступны только для тех, кто принимает участие по делу. „Однако заинтересованные стороны могут изложить копии своих аргументов в открытом доступе, если они того пожелают”, - добавил Фретвелл.

По состоянию на сегодняшний день в Суде насчитывается 11 исков.

Читайте такжеЯнукович, Азаров и Курченко через суд пытаются аннулировать санкции ЕС - СМИ

Последними 30 мая в Суд поступили иски от экс-прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема. Ранее в суд обратились трое Януковичей – экс-президент Виктор Янукович и его двое сыновей Александр и Виктор, двое Азаровых – экс-премьер Николай и его сын Алексей, братья Клюевы – Андрей и Сергей, Андрей Портнов и Сергей Курченко.