Саакашвили: Европа может остановить Путина, но она даже не начинала вводить санкции

Такое мнение он высказал в пятницу, 18 июля, в эфире программы "Шустер LIVE", пишет gordonua.com.

Он считает, что 16 июля США ввели первые настоящие санкции против России, тогда как Европа даже не начинала.

"Позавчера США впервые ввели настоящие санкции в отношении России. Например, по "Роснефти". Это крупнейшая нефтяная компания в мире. Там много западных интересов переплетено, но Америка посмела пойти наперекор своим компаниям, которые собирались ввести добычу с "Роснефтью". Это первый настоящий удар по Путину. А что сделала Европа? Да ничего!" – сказал Саакашвили.

Он подчеркнул: в своих заявлениях: Путин сразу отреагировал на санкции США, было "совершенно очевидно, что он обеспокоен", но при этом даже не упомянул европейские санкции.

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Но теперь, когда террористами был сбит самолет с европейскими гражданами, Европа обязана принять меры, считает Саакашвили.

"Что она сможет сделать? Например, остановить покупку нефти по нефтепроводу "Дружба", ее можно заменить, а у Путина перекроется источник дохода. Полностью остановить поставку технологий на газовый и нефтяной сектор России. Они не смогли разработать свои, поэтому полностью зависят от Европы. Российская экономика – это бензоколонка, как только Запад это предпримет, она моментально перекроется. В-третьих, остановить военное сотрудничество. Ведь сегодня еще Франция бысстыдно заявляет, что она будет продавать России "Мистрали", – сказал грузинский президент.

"Я думаю, что этого достаточно, чтобы остановить агрессию и убийства, но если даже это все не поможет, то можно заморозить все их валютные резервы. И все, Путин не сможет функционировать и нескольких дней", – резюмировал он.