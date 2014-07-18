В США пообещали России "грандиозные проблемы", если подтвердится ее причастность к катастрофе Boeing-777

"Спешить с выводами не стоит, чтобы потом не краснеть. Но если самолет сбили пророссийские боевики или россияне, которые перепутали гражданский лайнер с украинским военным самолетом, я думаю, будут грандиозные проблемы и они должны быть", - сказал МакКейн.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на американскую The Daily Mail.

The Daily Mail пишет, что подозрения американского республиканца подтверждают видео, на которых слышно, как пророссийские террористы радуются после того, как Boeing-777 упал на землю. "Боевики уже нашли "черный ящику" из самолета и передали его Москве – возможно для того, что дать России возможность помешать расследованию катастрофы", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находилось 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

Читайте такжеСБУ задержала двух россиян, подозреваемых в корректировке огня из установки "Бук"

СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по кличке «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но затем перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет с многими жертвами.