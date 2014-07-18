Малайзийский Boeing-777 сбили в 17 годовщину его первого полета

Впервые он поднялся в воздух 17 июля 1997 года и с тех пор пролетал 75,3 тысячи часов. Об этом сообщает ТСН.

Самолет принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейсы из международного аэропорта Куала-Лумпура в Турцию, Германию, Китай. 16 июля 2014 года он выполнил свой предпоследний рейс в Амстердам.

За все время эксплуатации с самолетами Boeing-777 произошло 11 авиакатастроф. Однако сбитый самолет был исправен и своевременно проходил необходимые технические осмотры. Это подтвердили в авиакомпании Malaysia Airlines. Последняя проверка была 11 июля.

Читайте такжеПо факту падения Boeing-777 возбуждено уголовное дело по статье “теракт”"Самолет выпускался в июле 1997 года, и на службе был 17 лет. Все системы связи на самолете функционировали нормально", - говорится в сообщении компании.

Читайте такжеВиновных в крушении Boeing-777 должен судить Международный трибунал в Гааге – ЯценюкЕго следующая проверка должна была состояться 27 августа.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили малайзийский лайнер Boeing-777, выполнявшего рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.