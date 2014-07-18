СБУ задержала двух россиян, подозреваемых в корректировке огня из установки "Бук"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил на пресс-конференции.

“Для экипажа “Бука” террористам не хватало корректировщиков огня. Два гражданина России задержаны пограничниками и СБУ на одном из участков украинско-российской границы в Донецкой области. У обоих российские паспорта, а один из них даже додумался приехать с военным билетом, где отмечена его военная профессия — корректировщик огня”, - сказал Наливайченко.

По словам председателя СБУ, задержанные допрашиваются, а их показания будут приобщены к доказательной базе в расследовании теракта.

Читайте такжеПо факту падения Boeing-777 возбуждено уголовное дело по статье “теракт”Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

Читайте такжеНа месте авиакатастрофы малайзийского лайнера нашли 181 тело - МИД СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по прозвищу «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но затем перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет со многими жертвами.