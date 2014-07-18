Боевики не намерены прекращать боевые действия для расследования крушения Boeing-777
09:57, 18 июля 2014Политика
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Боевики не намерены прекращать боевые действия для расследования крушения самолета Boeing-777.
Боевики не намерены прекращать боевые действия для расследования крушения Boeing-777 / Фото: УНИАН
Об этом говорится в сообщении боевиков в соцсети.
В частности, один из лидеров боевиков отметил, что место падения Boeing-777 находится "в глубоком тылу" террористов и никаких "гуманитарных перемирий" или "коридоров" для объективного расследования причин трагедии" якобы не требуется.Читайте такжеСМИ России подтвердили, что пророссийские террористы сбили самолет
По словам боевиков, которых подозревают в причастности к крушению пассажирского самолета, препятствовать прибытию экспертов к месту крешения Boeing-777 террористы не будут.
По сообщениям ДСНС, вооруженные боевики усложняют работу по поиску тел погибших.
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