Поиск тел погибших с самолета Boeing-777 усложняет присутствие вооруженных боевиков - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении пресс-слжби ГСЧС.Читайте такжеВ Малайзии требуют ничего не трогать на месте падения Боинга-777, включая черные ящики

"В 17 час. 40 мин. пожар ликвидирован и начато поиски тел погибших. Поисковые работы осложнены присутствием вооруженных сепаратистов, которые препятствуют работе подразделений ГСЧС", - говорится в заявлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, по состоянию на 7 часов спасатели обнаружили тела 121 погибшего в результате атаки боевиков на Boeing-777.