Поиск тел погибших с самолета Boeing-777 усложняет присутствие вооруженных боевиков - ГСЧС
08:12, 18 июля 2014Политика
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Поиск тел погибших с самолета Boeing-777 усложняет присутствие вооруженных боевиков, сообщают спасатели.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-слжби ГСЧС.Читайте такжеВ Малайзии требуют ничего не трогать на месте падения Боинга-777, включая черные ящики
"В 17 час. 40 мин. пожар ликвидирован и начато поиски тел погибших. Поисковые работы осложнены присутствием вооруженных сепаратистов, которые препятствуют работе подразделений ГСЧС", - говорится в заявлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, по состоянию на 7 часов спасатели обнаружили тела 121 погибшего в результате атаки боевиков на Boeing-777.
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