Порошенко завел страницу в Twitter
11:48, 15 июля 2014Политика
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Официальная администрация Twitter подтвердила подлинность страницы Петра Порошенко.
Официальное представительство президента Украины доступно по адресу: https://twitter.com/poroshenko
Достоверность публичной страницы подтверждает галочка возле названия. Если навести на нее курсор, то всплывает надпись «Подтвержденный профиль».
На странице будут размещаться последние официальные новости, фото, відозвернення и полезные тематические ссылки.
В понедельник, 14 июля, Президент завел официальную страницу в социальной сети "ВКонтакте".
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