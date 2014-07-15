Порошенко завел страницу в Twitter

11:48, 15 июля 2014
Политика
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Официальная администрация Twitter подтвердила подлинность страницы Петра Порошенко.

Официальное представительство президента Украины доступно по адресу: https://twitter.com/poroshenko

Достоверность публичной страницы подтверждает галочка возле названия. Если навести на нее курсор, то всплывает надпись «Подтвержденный профиль».

На странице будут размещаться последние официальные новости, фото, відозвернення и полезные тематические ссылки.

В понедельник, 14 июля, Президент завел официальную страницу в социальной сети "ВКонтакте".

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