Порошенко завел страницу в Twitter

Официальная администрация Twitter подтвердила подлинность страницы Петра Порошенко.

Официальное представительство президента Украины доступно по адресу: https://twitter.com/poroshenko Достоверность публичной страницы подтверждает галочка возле названия. Если навести на нее курсор, то всплывает надпись «Подтвержденный профиль». На странице будут размещаться последние официальные новости, фото, відозвернення и полезные тематические ссылки. В понедельник, 14 июля, Президент завел официальную страницу в социальной сети "ВКонтакте".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter