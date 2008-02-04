БЮТ раскачивает кресло под Довгим

Вопрос регистрации новых депутатов БЮТ в Киевсовете вместо тех, чьи полномочия были досрочно прекращены съездом Блока в связи с переходом в другие фракции, Киевская городская территориальная избирательная комиссия рассмотрит в среду, 6 февраля.

Об этом сообщила сегодня УНИАН председатель КГТИК Галина БИЛЫК.

Комментируя решение Апелляционного административного суда Киева от 1 февраля, которым признаны законными решения Блока Юлии Тимошенко об исключении депутатов местных советов из своих рядов, Г.БИЛЫК сказала: “В среду у нас состоится заседание комиссии. Там будет рассматриваться этот вопрос”.

Она сообщила, что отмеченное решение суда уже поступило в КГТИК, его видел юрист, но комиссия с настоящим документом пока не ознакомилась.

На вопрос, означает ли вынесение на рассмотрение комиссии вопроса о новых депутатах Киесовета то, что они будут уже в среду зарегистрированы, Г.БИЛЫК ответила: “Чтобы не было предвзятости, скажу, что вопрос есть в повестке дня, будут ли зарегистрированы депутаты, то такое решение должна принять комиссия на своем заседании”.

На вопрос, успевает ли столичный теризбирком по срокам, которые определены в решении Апелляционного суда, председатель комиссии сказала: “Если не успеем мы, то успеет ЦИК”. Согласно ее объяснению, регистрацию следующих в списке депутатов городского совета имеет право провести и Центральная избирательная комиссия.

В свою очередь секретарь Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики Юрий ДМИТРУК (фракция БЮТ) выразил агентству УНИАН надежду, что вопрос регистрации новых депутатов от БЮТ будет решен в ближайшую среду на заседании КГТИК.

"Эта отмена постановления суда (Печерского райсуда Киева – УНИАН) обязует ТИК рассмотреть вопрос в трехдневный срок. Подчеркну, что речь идет исключительно о новых депутатах, прежние исключены решением съезда, и никаких других решений по ним не нужны. Просто мы не могли ввести новых депутатов”, - отметил он.

По словам Ю.ДМИТРУКА, все необходимые документы, чтобы КГТИК рассмотрела вопрос регистрации новых депутатов, БЮТ подал еще в пятницу, 1 февраля.

В то же время он не исключил давления на теризбирком, что касается его председателя и членов комиссии со стороны столичных властей, чтобы затормозить решение вопроса.

«Возможно давление. Я даже не исключаю, что оно будет, чтобы они не смогли провести заседание. Заболели или еще что-то... Но это не очень волнует, потому что в любом случае, если они в среду не рассмотрят, мы сдадим материалы в ЦИК и ЦИК уже будет принимать решение”, - сказал Ю.ДМИТРУК.

На вопрос, будет ли подниматься вопрос о новом руководстве Киевсовета сразу после того, как БЮТ опять получит в городском совете 41 голос, он ответил: “Да. Я думаю, как только у нас будет сформировано большинство, после этого будет подниматься вопрос переизбрания секретаря Киевсовета. Потому что городскому председателю мы в Киеве можем только недоверие выразить, а секретаря реально можем большинством переизбрать”.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Апелляционный административный суд Киева признал законными решения Блока Юлии Тимошенко об исключении депутатов местных советов из своих рядов и отменил какие-либо запреты для теризбиркомов и партий совершать действия по регистрации новых депутатов местных советов.

Решение Апелляционного административного суда Киева принято по делу по иску депутата Киевсовета Александра ДАНИЛОВА, который был избран в марте в 2006 г. по спискам БЮТ в горсовет, но в декабре 2006 г. заявил о своем выходе из фракции БЮТ и вступлении во фракцию Партии регионов.

12 января в 2007 г. Верховная Рада Украины ввела императивный мандат для депутатов Верховной Рады Крыма и местных советов, избранных по пропорциональной избирательной системе, которая предусматривает запрет перехода между фракциями депутатов местных советов.

2 июня 2007 года съезд БЮТ принял решение о лишении полномочий 15 депутатов Киевсовета, которые вышли из фракции (на местных выборах в 2006 г. по спискам БЮТ в Киевсовет прошел 41 депутат).