СНБО: Украина - на пороге широкомасштабной войны с Россией

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО, бывший министр обороны Михаил Коваль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"К сожалению, Украина, как никогда, стоит на пороге широкомасштабной агрессии со стороны нашего северного соседа. Действительно сейчас на границах Украины расположены российские войска, наиболее мощная группировка находится в аннексированном Крыму – 22 тыс. военных Вооруженных сил России", - сказал он.

"На наших границах, начиная от Чернигова до Новоазовска, также на четырех направлениях расположены российские соединения и части", - добавил Коваль.

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Как сообщал УНИАН, очевидцы сообщили о том, что в Луганской области в Краснодонском районе сегодня, 14 июля, около 12.30, был сбит пророссийскими боевиками украинский самолет, летчик катапультировался.

Впоследствии советник министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что в Луганской области террористы сбили военно-транспортный самолет Ан-26. Он также добавил: «У меня есть информация только о том, что два члена экипажа выбросились с парашютами». «О деталях знают в Вооруженных силах. Это их самолет», - отметил Геращенко.

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На брифинге спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко в свою очередь сообщил, что сбитый сегодня в Луганской области военно-транспортный самолет Ан-26 не мог быть поражен из переносного зенитно-ракетного комплекса, которые есть на вооружении террористов.

По его словам, самолет был подбит на высоте 6,5 тыс. м. “Ни один переносной зенитно-ракетный комплекс, который есть сегодня на вооружении у террористов, на этой высоте не может поразить самолет”, - отметил Лысенко и пояснил, Ан-26 был сбит другим, более мощным оружием, которое было применено, предположительно, с территории РФ.

Учитывая данные, переданные украинскими летчиками, которые вышли на связь, рассматриваются две версии: выстрел был произведен из современного наземного ракетно-пушечного комплекса “Панцирь” или самонаводящейся ракетой Х-24 класса «воздух-воздух» с российского самолета, который мог быть поднят в воздух с аэродрома Милерово в Ростовской области России.

Отвечая на вопрос, Лысенко отметил, что в самолете, кроме 7 членов экипажа, пассажиров не было, было лишь одно сопровождающее груз лицо.

По состоянию на 18.15 известно о судьбе двух членов экипажа сбитого сегодня самолета Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26.