"Имперскую мечту" террориста из России Александра Бородая ждет последний бой в Донецке и Луганске.

Как пишет The Wall Street Journal, десять лет назад во времена Чеченской войны, будучи военным корреспондентом, Бородай "хотел увидеть сильный удар по Грозному, уничтожение всех сепаратистов и отмену чеченской автономии в пользу Москвы". Об этом сообщает ТСН.uа.

Сейчас же он сам является лидером пророссийских террористов в Донецке, которые воюют за отделение региона от Украины. Теперь он сам окажется объектом того "анти сепаратистского наступления, к которому сам когда-то призывал", - пишет газета.

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Издание отмечает, что Бородай является гражданином России и возглавляет российских террористов, которых Москва пытается выдать за граждан Украины, которые восстали против Киева. Этот факт усложняет потенциальные мирные переговоры между боевиками и властями Украины.

Бородай тайно курсирует между Донецком и Москвой. А в российской столице дает интервью местным СМИ и ходит на встречи, о которых не хочет рассказывать. Он считает, что выполняет "историческую миссию во имя русской нации", которую называет "суперетносом, укрепленным православным христианством".

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Когда журналисты спросили его о призывах к уничтожению чеченских сепаратистов, Бородай заявил, что и сейчас якобы борется с "украинскими сепаратистами".

"Теперь я тоже борюсь против сепаратистов, не чеченских, а украинских. Потому что есть Россия, великая Россия, Российская империя. И теперь украинские сепаратисты, которые находятся в Киеве, борются против Российской империи", - сказал Бородай.

Напомним, что пиарщик Бородай был для Москвы запасным лидером для террористов.