Британские СМИ: Бородай был "запасным" вариантом Кремля

Об этом сегодня сообщает ТСН со ссылкой на газету The Sunday Times.

Британцы напоминают, что сам Бородай отрицает свои связи с Кремлем и уверяет, что его финансируют только богачи из России.

"У одного хорошо информированного пророссийского источника есть другая версия. Сначала влиятельные россияне в Москве обратились к бывшему заместителю губернатора Московской области. Сейчас он занимается частным предпринимательством. За ним послали частный самолет в Италию, где он отдыхал, чтобы доставить его в Донецк. Он пробыл здесь одну ночь, посмотрел на этот беспорядок и уехал при первой же возможности", - цитирует газета информатора среди боевиков на Востоке Украины.

Читайте такжеСМИ: "Премьера ДНР" Бородая финансировал российский олигарх, а Стрелкова прикрывала РПЦТолько после этого в Москве решили обратиться к пиарщику Бородая.

"Один промосковский террорист сказал, что у Бородая хорошие связи с российскими спецслужбами, но пожаловался, что военная помощь Кремля замедлила", - пишет издание.

Инсайдеры в Кремле называют Бородая "темной лошадкой", поскольку не знают точно, кому он подконтролен. Но под защитой спецслужб России он якобы не находится.

"Даже если Бородай, как он сам утверждает, представляет только себя и богачей, которые его финансируют и фантазируют о империю, все это шоу завершилось бы за две минуты, если бы Кремль был против", - замечает обозреватель.