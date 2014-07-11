В семьях переселенцев на Львовщине рождаются преимущественно мальчики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения Львовской ОГА Оксана Яковец сегодня во время интернет-видеомоста между Львовом и Днепропетровском на тему «Переселенцы с востока: днепропетровская и львовская формулы решения проблемы».

Читайте такжеВ Украине нужно создать реестр свободного жилья для переселенцев - эксперт

Она также отметила, что среди новорожденных значительно больше мальчиков.

„Если весной у нас было большинство рожениц из Крыма, то на данное время рожают женщины из восточных областей. Последних пять деток родили женщины из Донецкой области”, - рассказала Яковец.

По ее словам, в детсады Львовской области устроено 23 дошкольника, 212 детей учились в общеобразовательных школах. Кроме того, во Львов переехало 380 студентов, 346 из которых уже перевелись в львовские вузы на бюджетную форму обучения.

В целом, с 3 марта – даты, когда на Львовщину приехали первые переселенцы (это были крымчане), уже временно переселилось более 3300 человек, 672 из них – дети.