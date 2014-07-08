В Черниговскую область из зоны АТО и Крыма переехало свыше 900 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области.

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Согласно сообщению, по состоянию на 8 июля в Черниговскую область переехал 931 человек (526 семей) с временно оккупированной территории и из районов проведения АТО. Для организации расселения этих граждан и предоставления им различных видов социальной помощи в области работает региональный штаб, который возглавляет председатель облгосадминистрации Владимир Ивашко.

Органы исполнительной власти оказали помощь 41 семье и 185 чел. относительно продолжения выплаты государственной социальной помощи и пенсий по месту временного проживания. Трудоустроены 7 человек, более чем 20 назначена помощь по безработице. В общеобразовательные учебные и дошкольные заведения устроено 49 детей, на оздоровлении в детских заведениях находится 8 детей. Из местных бюджетов получили финансовую помощь для решения социально-бытовых вопросов 12 семей. В лечебно-профилактических заведениях оказана помощь 130 чел.

Спасатели совместно с представителями Общества Красного Креста Украины посещают места проживания людей, которые прибыли с оккупированной территории и из районов проведения АТО, с целью выяснения потребностей этих людей, предоставления им предметов первой необходимости и моральной поддержки. Необходимую помощь в полной мере получили уже 884 чел.