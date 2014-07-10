Летчица Савченко официально не пересекала госграницу Украины с Россией - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«По официальной информации Государственной пограничной службы Украины, Надежда Савченко границу между Украиной и Россией не пересекала», - отметил он.Читайте такжеВ "Айдаре" категорически отрицают, что Савченко попала в Россию как "беженка"

Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины. Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже (Россия).

В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России и была задержана во время проверки документов в одном из населенных пунктов. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит как подозреваемая по уголовному делу об убийстве российских журналистов.