Украина ищет российского адвоката для Надежды Савченко

12:16, 10 июля 2014
Политика
0 0

Украина ищет для летчицы Надежды Савченко, которая находится в СИЗО в Воронеже, известного российского адвоката.

Надія Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

“Россия предоставила возможность Надежде Савченко иметь государственного адвоката. Для нас это все равно проблема, у нас нет доверия, и мы теперь пытаемся найти известного российского адвоката, который сможет защищать Надежду на судебном процессе. Это критический вопрос”, - сказал Климкин.

По словам министра, Украина тесно сотрудничает с соответствующими органами власти РФ по вопросу освобождения Савченко.

Как сказал Климкин, украинский консул уже находится в Воронеже. Министр выразил надежду, что он сможет переговорить с Савченко уже сегодня.

Читайте такжеНадежда Савченко могла стать жертвой предательства в спецслужбах - эксперт

Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины. Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже.

Читайте такжеВ "Айдаре" категорически отрицают, что Савченко попала в Россию как "беженка"

В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России и была задержана во время проверки документов в одном из населенных пунктов. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов.

Также стало известно, что Воронежский областной суд удовлетворил жалобу защиты Надежды Савченко, однако она продолжает находиться под арестом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter