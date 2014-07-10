Украина ищет российского адвоката для Надежды Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

“Россия предоставила возможность Надежде Савченко иметь государственного адвоката. Для нас это все равно проблема, у нас нет доверия, и мы теперь пытаемся найти известного российского адвоката, который сможет защищать Надежду на судебном процессе. Это критический вопрос”, - сказал Климкин.

По словам министра, Украина тесно сотрудничает с соответствующими органами власти РФ по вопросу освобождения Савченко.

Как сказал Климкин, украинский консул уже находится в Воронеже. Министр выразил надежду, что он сможет переговорить с Савченко уже сегодня.

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Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины. Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже.

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В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России и была задержана во время проверки документов в одном из населенных пунктов. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов.

Также стало известно, что Воронежский областной суд удовлетворил жалобу защиты Надежды Савченко, однако она продолжает находиться под арестом.