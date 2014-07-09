Бойцы Нацгвардии задержали помощника террориста "Чечена", который пытался выехать из Украины

15:38, 09 июля 2014
Политика
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Командование Национальной гвардии Украины сообщило о задержании Андрея Левина.

Ігор Савчук / Facebook.com

На Донетчине бойцы Нацгвардии задержали помощника террориста Чечена.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины

"Сегодня 9 июля в 14-00 на блокпосту возле пограничного населенного пункта Новоазовск Донецкой области, где несут службу бойцы Национальной гвардии Украины задержан Андрей Левин, который является помощником террориста Чечена", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что злоумышленник пытался выехать за пределы Украины, но был задержан нацгвардейцами.

Сейчас с задержанным работают компетентные органы.

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