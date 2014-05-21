В Мариуполе процветает мародерство, местными боевиками руководит «Чечен»

В Мариуполе сейчас процветает мародерство, а по улицам города ходят вооруженные люди. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель командира батальона «Азов» Ярослав Гончар, сообщают Новости Донбасса.

«Сейчас в городе Мариуполе выставлены так называемые добровольные народные дружины. Они состоят из рабочих, которые работают на заводах Ахметова. Возникает вопрос, почему их не было до 10 мая? Вооруженные люди сейчас не прикрываясь ходят по городу Мариуполю, там процветает мародерство. Они представляются силовым блоком «Донецкой народной республики». Руководителем силового блока является человек по кличке «Чечен», - заявил Гончар.

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