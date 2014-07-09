Украина призвала ЕС ввести более жесткие санкции против РФ из-за захвата Надежды Савченко

Глава Представительства Украины при ЕС, посол Константин Елисеев призывает Европейский Союз дать решительную оценку действиям Москвы в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг захвата украинской летчицы Надежды Савченко, и ввести более жесткие санкции.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Представительстве Украины в ЕС.

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Елисеев обратился к руководству Еврокомиссии и Европарламента, и призвал ”дать решительную оценку указанным действиям Москвы, проявить принципиальность в отстаивании европейских ценностей и активно приобщиться к мероприятиям украинской стороны с целью немедленного освобождения гражданки Украины”.

По словам дипломата, ”очередное нарушение Россией универсальных норм международного права должно стать катализатором внедрения Европейским Союзом более жестких санкций к РФ, в том числе в контексте заключения Совета ЕС от 27 июня 2014 года”.

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Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО. По данным СМИ, она находится в следственном изоляторе в российском Воронеже.

В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России, а во время проверки документов в одном из населенных пунктов была задержана. Выяснилось, что Савченко проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов.